76 yaşındaki saraç ustası mesleğini yaşatmak için zamana direniyor

Süleyman Arduç, ailesine bakabilmek için 1959 yılında 15 yaşındayken başladığı saraçlık mesleğini o tarihten beri sürdürüyor.
İlerleyen yaşına rağmen mesleğini ilk günkü azmi ve heyecanıyla devam ettiren Arduç, kent merkezindeki Eski Sanayi içerisinde bulunan 15 metrekarelik iş yerinde, at arabası koşumları, binek veya çeki at takımları, kepenek, eyer, semer ve yular yaparak geçimini sağlıyor.
Bugünün gençlerinin saraçlık mesleğinin adını dahi duymadığını dile getiren Arduç, AA muhabirine, çocuk denebilecek yaşta başladığı saraçlığı ve ölünceye kadar yapacağını söyledi.
- "Bu mesleğin son temsilcileriyiz"
Çırak bulamadıklarını ve gençlerin kendisininki gibi geleneksel mesleklere pek ilgi duymadığını belirten Arduç, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Çırak olarak kimse bu mesleği seçmiyor. Bu meslek tarihi bir meslektir. Ben ustamla askerlerimize çok iş yaptığımızı hatırlıyorum. Ancak şu anda bu mesleği devam ettirecek kimse kalmadı. Bizler bu mesleğin son temsilcileriyiz maalesef artık mesleğimiz bitiyor. Bu meslek zor olduğu kadar aynı zamanda veballi bir meslektir. Çünkü yaptığınız iş eğer hayvanı rahatsız ederse yaralanmasına da neden olabilir. İşinizde hassasiyet göstermeniz gerekir. Eskiden işlerimizi yetiştirmek için günlerce gece sabahlara kadar çalıştığımızı hatırlıyorum. Ben mesleğimi çok seviyorum. Ölünceye kadar da bu mesleğimi sürdürmeye devam edeceğim."
Saraçlığın artık teknolojiye direndiğini anlatan Arduç, bununla birlikte son yıllarda tarıma ve köye dönüşlerin olmasıyla işlerinin açıldığına dikkati çekti.
Özellikle yurt dışından gelenlerden sipariş aldığını aktaran Arduç, bunları zaman zaman yetiştirmekte de zorlandığını kaydetti.
Arduç, mesleğinin yok olmasından endişe duyduğunu belirterek, saraçlığı öğrenmek ve yaşatmak isteyenlere seve seve mesleğinin inceliklerini aktarabileceğini vurguladı.
Süleyman Arduç, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin yaşatılması gerektiğini sözlerine ekledi.
- "Bu mesleklerin yaşatılması lazım"
Erzincan İl Özel İdaresi Meclis Üyesi Sakin Sönmez de ilerleyen yaşına rağmen mesleğini severek sürdüren Süleyman Arduç'u taktir ettiğini söyleyerek, "Tabi saraçlık gibi birçok meslek artık yok olmaya başladı. Devletimizin özellikle yok olmaya başlayan bu tür meslekleri yaşatmak için destek vermelidir. Özellikle Kültür Bakanlığı desteği ile halk eğitim merkezlerinde bu mesleklerin yaşatılarak yeni çırak ve kalfaların yetiştirilmesi gerekir. Aksi takdirde bu meslekler yok olacak, bu nedenle hep beraber bu mesleğe sahip çıkmamız gerekiyor." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!