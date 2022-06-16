76 yaşındaki Akif Amca, yavru kargayı bebek gibi besliyor

İHA

Elazığ’ın Sivrice ilçesine bağlı Akbuğday köyünde yaşayan 76 yaşındaki Akif Aydın, bahçesinde çalışırken bir karga sesi duydu.

İHA'nın haberine göre fırtına ve yağmurdan etkilenerek yuvadan düşen kargayı gören Aydın, kedilere yem olmaması için hayvanı evine aldı.

Aydın, durumu kötü olan yavru karga için ilk olarak mama hazırladı. Aydın hazırladığı mamayı kaşık kaşık kargaya yedirdi.

Aydın’a bağlanan karga, şimdilerde her kaşık uzatıldığında ağzını açarak mamayı yiyor. Karga ve Aydın’ın arasındaki dostluğu görenlerin yüzünde tebessüm oluşuyor.

Aynı zamanda Aydın’ın kargayı beslerken onunla bebek gibi konuşması içleri ısıtıyor.