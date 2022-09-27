Pop müziğinin dev isimlerinden biri olan Ajda Pekkan'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar olay yarattı!

76 yaşındaki Süper Star'ın güzelliği göz kamaştırdı. Pekkan'ın daha ince ve kemikli duran yüz hatları, fotoğraflarda ilk göze çarpan detay oldu. Pekkan'ın yüzündeki değişiklikler, "yine estetik mi yaptırdı?" sorusunu akıllara getirdi. İşte, o pozlar...