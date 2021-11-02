76 ilde 'Sinyal' operasyonu! 341 adreste 88 gözaltı kararı

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının (KOM) tespitleri doğrultusunda ve koordinesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı (BTK) ile ortak yürütülen çalışmalar kapsamında; yurt dışından temin ettikleri cep telefonlarını yasa dışı yollar ile ülkemize getirerek haksız kazanç elde eden, devletimizi vergi kaybına uğratan ve vatandaşlarımızın mağdur olmasına neden olan kaçakçılık suçunu işledikleri belirlenen şahıs ve suç grupları ile kaçak cep telefonlarını piyasaya süren işyerlerine yönelik olarak ülke genelinde eş zamanlı olarak “SİNYAL” kod isimli operasyon gerçekleştirilmiştir" denildi.

Gizli bölmeler içerisinde gümrüğe beyan etmeden ülkeye sokulan kaçak cep telefonlarının gizli depolarda topladıktan sonra kuryeler vasıtasıyla kaçak cep telefonu satan işyerlerine dağıttıkları belirlendi. Kaçak cep telefonlarına, kayıtlı eski model cep telefonlarının IMEI bilgilerinin klonlanarak, kullanıma hazır hale getirerek piyasaya sürdükleri tespit edildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Bu kapsamda kaçak yollarla getirilerek satılan cep telefonları ilerleyen tarihlerde vatandaşlarımızı mağdur etmektedir. Mağduriyet yaşanmaması adına vatandaşlarımızın e-Devlet hesaplarını kontrol ederek bilgileri dışında cep telefonu kaydına rastlamaları halinde durumu yetkililere bildirmesi önem arz etmektedir."

88 GÖZALTI KARARI

Kaçak cep telefonlarını piyasaya süren İstanbul merkezli bir gruba yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 36 ilde toplam 88 şüpheli gözaltı kararı verilirken, 54 ilde 387 şüphelinin ise ikmalen ifadeleri alınacak.

Bununla işyerlerine yönelik ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda 40 ilde 238 adreste aramalar yapıldı. "Sinyal" operasyonu kapsamında; 76 ilde toplam 341 adreste arama yapılarak 88 şüphelinin gözaltına alınması için işlemler başlatıldı.