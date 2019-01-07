76. Altın Küre ödülleri sahiplerini buldu: Gecenin galibi Green Book

Viggo Mortensen, Peter Farrelly, Linda Cardellini ve Mahershala Ali

76. Altın Küre ödülleri, ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Geceye, 3 dalda ödül kazanan "Green Book" (Yeşil Rehber) adlı film damga vurdu.

Altın Küre ödülleri, her yıl Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından veriliyor.

Televizyon ve sinemanın iki ayrı kategori olduğu ödüller aynı zamanda Oscar'ın habercisi olarak kabul ediliyor.

"Green Book" (Yeşil Rehber); En iyi Müzikal/Komedi Film, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve En İyi Senaryo olmak üzere 3 kategoride ödül aldı.

Film, 1960'lı yıllarda ABD'nin güneyinde bir tura çıkan ünlü bir siyah piyanistle ve onun şoförünün öyküsünü anlatıyor.

Bohamian Rhapsody, Roma, The Kominsky Method ve The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story adlı yapımlar da ikişer Altın Küre kazandılar.

En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan Christian Bale, Vice filminde eski ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney'i canlandırmıştı

En İyi Film Müziği Ödülü'nü kazanan Lady Gaga, En İyi Kadın Oyuncu dalında da adaylar arasındaydı

Ödüle layık görülen filmler

En İyi Film (Drama): Bomanian Rhapsody

En İyi Film (Müzikal/Komedi): Green Book

En İyi Film (Animasyon): Spider-Man: Into the Spider-Verse

En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Rami Malek, Bohemian Rhapsody

En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Glenn Close, The Wife

En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal/Komedi): Christian Bale, Vice

En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal/Komedi): Olivia Colman, The Favourite

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Mahershala Ali, Green Book

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Regina King, If Beale Street Could Talk

En İyi Yönetmen: Alfonso Cuaron, Roma

En İyi Senaryo: Green Book

En İyi Film Müziği: Shallow - A Star is Born (Lady Gaga, Mark Ronson)

En İyi Yabancı Film: Roma

Drama dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Sandra Oh, aynı zamanda gecenin sunucularındandı

Televizyon dalında ödüle layık görülenler

En İyi TV dizisi (Drama): The Americans

En İyi TV dizisi (Müzikal/Komedi): The Kominsky Method

En İyi Mini TV Dizisi/TV Filmi: The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

En İyi Erkek Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Michael Douglas, The Kominsky Method

En İyi Kadın Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Rachel Brosnahan, The Marvellous Mrs Maisel

En İyi Erkek Oyuncu (TV Drama): Richard Madden, Bodyguard

En İyi Kadın Oyuncu (TV Drama): Sandra Oh, Killing Eve

En İyi Erkek Oyuncu (TV Mini Dizi): Darren Criss - The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (TV Mini Dizi): Patricia Arquette - Escape at Dannemora

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Kısa TV Dizisi/Filmi): Ben Whishaw - A Very English Scandal

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Kısa TV Dizisi/Filmi): Patricia Clarkson - Sharp Objects