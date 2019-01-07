76. Altın Küre ödülleri sahiplerini buldu: Gecenin galibi Green Book

- Getty Images Viggo Mortensen, Peter Farrelly, Linda Cardellini ve Mahershala Ali
76. Altın Küre ödülleri, ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Geceye, 3 dalda ödül kazanan "Green Book" (Yeşil Rehber) adlı film damga vurdu.
Altın Küre ödülleri, her yıl Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından veriliyor.
Televizyon ve sinemanın iki ayrı kategori olduğu ödüller aynı zamanda Oscar'ın habercisi olarak kabul ediliyor.
"Green Book" (Yeşil Rehber); En iyi Müzikal/Komedi Film, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve En İyi Senaryo olmak üzere 3 kategoride ödül aldı.
Film, 1960'lı yıllarda ABD'nin güneyinde bir tura çıkan ünlü bir siyah piyanistle ve onun şoförünün öyküsünü anlatıyor.
Bohamian Rhapsody, Roma, The Kominsky Method ve The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story adlı yapımlar da ikişer Altın Küre kazandılar.
- Getty Images En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan Christian Bale, Vice filminde eski ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney'i canlandırmıştı - AFP En İyi Film Müziği Ödülü'nü kazanan Lady Gaga, En İyi Kadın Oyuncu dalında da adaylar arasındaydı Ödüle layık görülen filmler En İyi Film (Drama): Bomanian Rhapsody En İyi Film (Müzikal/Komedi): Green Book En İyi Film (Animasyon): Spider-Man: Into the Spider-Verse En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Rami Malek, Bohemian Rhapsody En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Glenn Close, The Wife En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal/Komedi): Christian Bale, Vice En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal/Komedi): Olivia Colman, The Favourite En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Mahershala Ali, Green Book En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Regina King, If Beale Street Could Talk En İyi Yönetmen: Alfonso Cuaron, Roma En İyi Senaryo: Green Book En İyi Film Müziği: Shallow - A Star is Born (Lady Gaga, Mark Ronson) En İyi Yabancı Film: Roma - Getty Images Drama dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Sandra Oh, aynı zamanda gecenin sunucularındandı Televizyon dalında ödüle layık görülenler En İyi TV dizisi (Drama): The Americans En İyi TV dizisi (Müzikal/Komedi): The Kominsky Method En İyi Mini TV Dizisi/TV Filmi: The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story En İyi Erkek Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Michael Douglas, The Kominsky Method En İyi Kadın Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Rachel Brosnahan, The Marvellous Mrs Maisel En İyi Erkek Oyuncu (TV Drama): Richard Madden, Bodyguard En İyi Kadın Oyuncu (TV Drama): Sandra Oh, Killing Eve En İyi Erkek Oyuncu (TV Mini Dizi): Darren Criss - The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (TV Mini Dizi): Patricia Arquette - Escape at Dannemora En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Kısa TV Dizisi/Filmi): Ben Whishaw - A Very English Scandal En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Kısa TV Dizisi/Filmi): Patricia Clarkson - Sharp Objects - Reuters
Michael Douglas En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü eşi Catherine Zeta Jones'a adadı
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