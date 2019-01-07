76. Altın Küre Ödülleri'ni kazanan isimler belli oldu. Sunuculuğunu Sandra Oh ile Andy Samberg'in yaptığı gecenin en renkli anlarından biri de kırmızı halı geçişi oldu. 2018 Altın Küre'de ödül alan isimlerin yanında, kuşkusuz kırmızı halı görüntüleri merak edildi. İşte Golden Globe 2019 kırmızı halısından kareler...

Lucy Boynton