7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar ve yüzde kaç zam alacak?
Türkiye genelinde 12 milyondan fazla emekli vatandaşı yakından ilgilendiren emekli zam oranları açıklandı. TÜİK tarafından yapılan 6 aylık enflasyon rakamlarının duyurulmasının ardından emekliler, ne kadar ve yüzde kaç zam alacaklarına ilişkin aramalar yapmaya başladı. SSK ve Bağ-Kur'lu binlerce emekli; 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar ve yüzde kaç zam alacak sorularının cevaplarını arıyor. İşte, güncel zam oranları hakkında detaylar...
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2023 Temmuz ayı emekli maaşı zammı belirlendi. Türkiye'nin dört bir yanındaki binlerce emeklinin hakkında yoğun araştırmalar yaptığı konuyla ilgili son durumu bir araya getirdik. İşte, yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon rakamlarının duyurulması ile birlikte 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların yeni maaşları hakkında detaylar...
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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI YÜZDE 25'E ÇIKIYOR
Emekliye yeni zam oranları için TBMM'de önerge hazırlandı. Buna göre Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak.
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre emekliye yeni zam oranları için TBMM'de önerge hazırlandı. Buna göre Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Buna göre SSK, Bağ-Kur ve emekli memur aylıklarına zam yüzde 25'e çıkartılacak.
Komisyona sunulmak üzere hazırlanan önergenin ayrıntıları belli oldu.
Emekli sandığı Bağkur ve SSK emeklileri yılın ikinci altı ayı için toplam yüzde 25 zam alacak. Daha önce açıklanan zam oranları yüzde 25'e tamamlanacak. Önerge komisyonda en düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaracak teklife eklenecek.
Komisyonda teklifin görüşmeleri sürüyor.
Bu tabloya göre;
SSK ve BAĞKUR emeklilerine 19,77
EMEKLİ SANDIĞI emeklilerine 17,55 zam verilecekti.
Şimdi ise, 3 Sigorta kolunda maaş zamları hepsi için 6 aylık % 25'e çıkarılacak.
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SEYYANEN ZAM ORANI AÇIKLANDI!
AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek teklifin yer aldığı torba yasanın TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı.
Güler, teklif kapsamında memur maaşlarına 8.075 TL'lik seyyanen bir zam öngördüklerini belirtti.
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SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARINA KADEMELİ ARTIŞ
Seçim öncesinde yapılan açıklamalarda, emekli aylıklarına da kademeli artış yapılacağı duyuruldu. Halen 7.500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının aynen devam etmesi bekleniyor. Kademeli artışlar ise kök aylıklara uygulanacak.
Örneğin, yüksek aylıklara yüzde 45-47 gibi bir oranda artış yapılırken, düşük kök aylıklara bu oranların üzerinde artış yapılması bekleniyor.
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KADEMELİ EMEKLİLİK NASIL OLACAK?
7.500 TL - 10.000 TL, 10 bin - 15 bin TL 15 bin - 20 bin TL arası ve 20 bin TL üzerindeki aylıklar için ayrı ayrı kademeli emeklililk artışları yapılması bekleniyor.
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7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL EMEKLİ MAAŞI ALANLAR NE KADAR MAAŞ ALACAK?
Emekliye yeni zam oranları için TBMM'de önerge hazırlandı. Buna göre Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak.
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre emekliye yeni zam oranları için TBMM'de önerge hazırlandı. Buna göre Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Buna göre SSK, Bağ-Kur ve emekli memur aylıklarına zam yüzde 25'e çıkartılacak.
Komisyona sunulmak üzere hazırlanan önergenin ayrıntıları belli oldu.
Emekli sandığı Bağkur ve SSK emeklileri yılın ikinci altı ayı için toplam yüzde 25 zam alacak. Daha önce açıklanan zam oranları yüzde 25'e tamamlanacak. Önerge komisyonda en düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaracak teklife eklenecek.
Komisyonda teklifin görüşmeleri sürüyor.
Bu tabloya göre;
SSK ve BAĞKUR emeklilerine 19,77
EMEKLİ SANDIĞI emeklilerine 17,55 zam verilecekti.
Şimdi ise, 3 Sigorta kolunda maaş zamları hepsi için 6 aylık % 25'e çıkarılacak.
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7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların yeni emekli maaşları 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı ile belirlenen maaşların nihai hali Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yapacağı çalışmayla netleşti. Emekli maaşlarının son hali refah payı düzenlemesi ile bakanlık tarafından açıklandı.
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EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI ARTTI!En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak? (TL) 2023 Ocak Kök Aylık Ocak - Haziran Ödenen Aylık) Temmuz 2023 Kök Aylık Temmuz - Aralık Ödenecek aylık SSK (2008 Öncesi) 6.093 7.500 7.298 7.500 SSK (2008 Sonrası) 2.199 7.500 2.634 7.500 SSK Tarım (2008 Sonrası) 1.650 7.500 1.976 7.500 BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 Sonrası) 2.343 7.500 2.806 7.500 BAĞ-KUR (Tarım - 2008 Sonrası) 1.852 7.500 2.218 7.500 Ek ödeme dahil
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİYE EK ZAM AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 milyon emekliyi ilgilendiren bir haber verdi. Memurlara verilecek 8 bin 77 liralık seyyanen zam, emeklilere uygulanmamıştı. Emeklilerin beklentilerini göz ardı etmediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız.'' dedi.
EMEKLİYE DE EK ZAM GELİYOR!
Partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konuda çalışma başlatılması için talimat verdiğini açıkladı.