2023 Temmuz ayı emekli maaşı zammı belirlendi. Türkiye'nin dört bir yanındaki binlerce emeklinin hakkında yoğun araştırmalar yaptığı konuyla ilgili son durumu bir araya getirdik. İşte, yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon rakamlarının duyurulması ile birlikte 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların yeni maaşları hakkında detaylar...

TÜİK'e göre haziranda aylık enflasyon yüzde 3,92, yıllık enflasyon yüzde 38,21, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu.

AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek teklifin yer aldığı torba yasanın TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı.

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SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARINA KADEMELİ ARTIŞ

Seçim öncesinde yapılan açıklamalarda, emekli aylıklarına da kademeli artış yapılacağı duyuruldu. Halen 7.500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının aynen devam etmesi bekleniyor. Kademeli artışlar ise kök aylıklara uygulanacak.

Örneğin, yüksek aylıklara yüzde 45-47 gibi bir oranda artış yapılırken, düşük kök aylıklara bu oranların üzerinde artış yapılması bekleniyor.