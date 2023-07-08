TÜİK 5 Temmuz Çarşamba günü milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylelikle emekli ve memur maaş zamlarının belirlenmesinde kritik rol oynayan 6 aylık enflasyon farkı netlik kazanmış oldu. Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emekli zam oranları için TBMM'de önerge hazırlandı. Peki, " 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alanlar ne kadar emekli maaşı alacak, emekli maaşına yüzde kaç zam geldi? İşte 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alanların, yeni emekli aylığı...

TÜİK'e göre haziranda aylık enflasyon yüzde 3,92, yıllık enflasyon yüzde 38,21, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu.

AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek teklifin yer aldığı torba yasanın TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı.

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SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARINA KADEMELİ ARTIŞ

Seçim öncesinde yapılan açıklamalarda, emekli aylıklarına da kademeli artış yapılacağı duyuruldu. Halen 7.500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının aynen devam etmesi bekleniyor. Kademeli artışlar ise kök aylıklara uygulanacak.

Örneğin, yüksek aylıklara yüzde 45-47 gibi bir oranda artış yapılırken, düşük kök aylıklara bu oranların üzerinde artış yapılması bekleniyor.