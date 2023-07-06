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        Haberler Gündem 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların zam oranları ne kadar olacak? Zamlı yeni emekli maaşı/aylığı ne kadar, kaç lira oldu?

        7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların zamları ne kadar olacak? İşte yeni rakamlar!

        Milyonarca memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları belli oldu. 5 Temmuz Çarşamba günü TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamları ile refah payı hariç memur ve emekli Temmuz ara zammı belirlendi. 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların zam sonrasında yeni aylıkların ne kadar olacağı SSK ve Bağ-Kur'lu tarafından merak ediliyor. İşte 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL aylık alan emeklilerin yeni zamlı emekli maaş rakamları...

        HT
        Giriş: 06.07.2023 - 00:54
        • 1

          Memur ve emekli zammında sona gelindi. Yaklaşık 12 milyon emeklinin maaş zammı için gözler enflasyon rakamlarına çevrildi. Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Söz konusu zam oranlarının belli olmasıyla birlikte "7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç para yeni emekli maaşı alacak?" sorusu emekli vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte yeni zamlı emekli maaşı rakamları…

        • 2

          TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAMMI AÇIKLANDI!

          TÜİK'e göre haziranda aylık enflasyon yüzde 3,92, yıllık enflasyon yüzde 38,21, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu.

        • 3

          SEYYANEN ZAM ORANI AÇIKLANDI!

          AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek teklifin yer aldığı torba yasanın TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı.

          Güler, teklif kapsamında memur maaşlarına 8.075 TL'lik seyyanen bir zam öngördüklerini belirtti.

        • 4

          SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARINA KADEMELİ ARTIŞ

          Seçim öncesinde yapılan açıklamalarda, emekli aylıklarına da kademeli artış yapılacağı duyuruldu. Halen 7.500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının aynen devam etmesi bekleniyor. Kademeli artışlar ise kök aylıklara uygulanacak.

          Örneğin, yüksek aylıklara yüzde 45-47 gibi bir oranda artış yapılırken, düşük kök aylıklara bu oranların üzerinde artış yapılması bekleniyor.

        • 5

          KADEMELİ EMEKLİLİK NASIL OLACAK?

          7.500 TL - 10.000 TL, 10 bin - 15 bin TL 15 bin - 20 bin TL arası ve 20 bin TL üzerindeki aylıklar için ayrı ayrı kademeli emeklililk artışları yapılması bekleniyor.

        • 6

          7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL EMEKLİ MAAŞI ALANLAR NE KADAR MAAŞ ALACAK?

          TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak.

        • 7

          7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların yeni emekli maaşları 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı ile belirlenen maaşların nihai hali Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yapacağı çalışmayla netleşecek. Emekli maaşlarının son hali refah payı düzenlemesi ile bakanlık tarafından açıklanacak. 

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