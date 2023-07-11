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2023 Temmuz ayı emekli maaşı zammı hakkında detaylar açıklandı. 12,5 milyondan fazla emekli vatandaşın hakkında aramalar yaptığı konuyla dair ayrıntılar gündem olmuş durumda. İşte, yılın ilk 6 aylık enflasyon farkının belli olması ile birlikte 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların yeni maaşları hakkında detaylar...

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TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAMMI AÇIKLANDI! TÜİK'e göre haziranda aylık enflasyon yüzde 3,92, yıllık enflasyon yüzde 38,21, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu. SEYYANEN ZAMDAN EMEKLİLER YARARLANAMAYACAK Memur maaşlarına "ilave ödeme" adı altında yapılan seyyanen zamdan memur emeklileri yararlanamayacak. Memur emeklilerinin maaşı normalde olması gerektiği gibi 6 aylık enflasyon farkı ve temmuz ayındaki yüzde 6 toplu sözleşme dikkate alınarak yüzde 17.55 oranında artacak. Böylece, haziran ayında 7.901 TL olan en düşük memur emekli aylığı temmuz ayında 9.288 TL olacak.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR AYLIĞI 9 BİN 876 TL Önergeyle emekli daha önce yüzde 17,55 oranında artırılmış olan emekli memur aylıklarına da yüzde 6.34 oranında ilave zam yapılacak. Böylece memur emeklilerinin maaş zammı yüzde 25'e çıkartılacak. SSK ve Bağkur emekli aylıkları da Temmuz ayında yüzde 25 oranında artırılacak. Yapılan bu düzenlemeyle SSK ve Bağkur emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine de 7.45 puan refah zammı yapılmış olacak.

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Yüzde 25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Örneğin kök aylığı 6 bin lira olan 7 bin 500 TL emekli aylığı ödenmekte olan bir kişinin maaş zammı 6 bin liralık kök aylığa yapılacak. Böylece söz konusu kişi 7 bin 500 TL emekli aylığı almaya devam edecek. Kök aylığı 6 bin lira ve altında kalanların emekli aylıkları Temmuz ayından sonra da 7 bin 500 lira olarak ödenmeye devam edecek.

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7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL EMEKLİ MAAŞI ALANLAR NE KADAR MAAŞ ALACAK? Kök maaşı 6 bin lira olan emeklilier yüzde 25 artışla 7.500 TL olacak. Yüzde 4 ek ödemeyle 7.800 liraya yükselecek. Kök maaşı 7500 TL olan emekli, yüzde 25 artışla maaşı 9 bin 375 TL'ye çıkacak. Yüzde 4 ek ödemeyle 9 bin 750 lira olacak. Kök maaşı 7750 TL olan bir emekli, yüzde 25 artışla maaşı 9 bin 687 TL'ye çıkacak. Ek ödemeyle 10 bin 074 lira olacak.

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7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların yeni emekli maaşları Kök maaşı 8000 TL olan emekli yüzde 25 artışla maaşı 9 bin 687 TL'ye yükselecek. Ek ödemeyle 10 bin 074 lira olacak. Kök maaşı 8250 TL olan emeklinin maaşı yüzde 25 artışla 10 bin 312 TL'ye yükselecek. Yüzde 4 ek ödemeyle 10 bin 724 TL olmuş olacak. Kök maaşı 8500 TL olan bir emeklinin maaşı yüzde 25 artışla 10 bin 625 TL'ye yükselecek. Yüzde 4 ek ödemeyle 11 bin 050 lira olmuş olacak.

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