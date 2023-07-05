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7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar yeni emekli maaşı/aylığı alacak?

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç para yeni emekli maaşı alacak?

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların yeni emekli maaşı milyonlarca SSK ve Bağ-Kur'lu tarafından takip ediliyor. 5 Temmuz Çarşamba günü TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamları ile refah payı hariç Temmuz memur ve emekli ara zammı belirlendi. Recep Tayyip Erdoğan seçim öncesinde, 7500 TL ve üzerinde maaş alan emeklileri sevindirecek müjdeyi duyuracaklarını açıkladı. 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından refah payı hariç emekli zammı belli oldu. İşte 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların yeni ve zamlı emekli maaşına ilişkin son dakika gelişmeleri...

Giriş: 05.07.2023 - 16:48 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Memur ve emekli zammı için gözler TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı ile belirlenen maaşların nihai hali Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yaptığı çalışmayla netleşecek. Yüzde 30'luk Ocak zammı ile en düşük emekli maaşı 7500 TL olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7 bin 500 TL ve üzeri maaş alan emeklilere sevindirici haberi vereceklerini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından "7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç para yeni emekli maaşı alacak?" araştırmaları hız kazandı. İşte 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların yeni emekli maaşı hakkında merak edilenler...

  • TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAMMI AÇIKLANDI!

    TÜİK'e göre haziranda aylık enflasyon yüzde 3,92, yıllık enflasyon yüzde 38,21, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu.

  • 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL EMEKLİ MAAŞI ALANLAR NE KADAR MAAŞ ALACAK?

    TÜİK’in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak.

    SEYYANEN ZAM ORANI AÇIKLANDI!

    AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek teklifin yer aldığı torba yasanın TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı.

    Güler, teklif kapsamında memur maaşlarına 8.075 TL'lik seyyanen bir zam öngördüklerini belirtti.

  • "MEMUR VE EMEKLİYE VERDİĞİMİZ SÖZLERİ YERİNE GETİRECEĞİZ"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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