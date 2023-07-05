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7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç para yeni emekli maaşı alacak?

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların yeni emekli maaşı milyonlarca SSK ve Bağ-Kur'lu tarafından takip ediliyor. 5 Temmuz Çarşamba günü yani bugün TÜİK tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon rakamları ile Temmuz memur ve emekli ara zammı belirlenecek. Recep Tayyip Erdoğan seçim öncesinde, 7500 TL ve üzerinde maaş alan emeklileri sevindirecek müjdeyi duyuracaklarını açıkladı. 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından refah payı hariç emekli zammı belli olacak. İşte 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların yeni ve zamlı emekli maaşına ilişkin son dakika gelişmeleri...

Giriş: 05.07.2023 - 08:26 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Memur ve emekli zammı için gözler TÜİK tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı ile belirlenecek olan maaşların nihai hali Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yaptığı çalışmayla netleşecek. Yüzde 30'luk Ocak zammı ile en düşük emekli maaşı 7500 TL olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7 bin 500 TL ve üzeri maaş alan emeklilere sevindirici haberi vereceklerini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından "7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç para yeni emekli maaşı alacak?" araştırmaları hız kazandı. İşte 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların yeni emekli maaşı hakkında merak edilenler...

  • EMEKLİ ZAMMI AÇIKLANIYOR!

    Temmuz emekli zammı için gözler TÜİK'e çevrildi. 5 Temmuz Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaş zammı belli olacak.

  • SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARINA KADEMELİ ARTIŞ

    Seçim öncesinde yapılan açıklamalarda, emekli aylıklarına da kademeli artış yapılacağı duyuruldu. Halen 7.500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının aynen devam etmesi bekleniyor. Kademeli artışlar ise kök aylıklara uygulanacak.

    Örneğin, yüksek aylıklara yüzde 45-47 gibi bir oranda artış yapılırken, düşük kök aylıklara bu oranların üzerinde artış yapılması bekleniyor.

  • 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL EMEKLİ MAAŞI ALANLAR NE KADAR MAAŞ ALACAK?

    7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların yeni emekli maaşı Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından şekillenecek.

  • "MEMUR VE EMEKLİYE VERDİĞİMİZ SÖZLERİ YERİNE GETİRECEĞİZ"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.

  • EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Emekli Temmuz zammının bugün açıklanması bekleniyordu. Ancak TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre Haziran ayı enflasyon artış oranını 5 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Enflasyon artış oranlarının açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı ile emekli Temmuz zammı belli olacak.

  • TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

    Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli ve memur zammında belirleyici olacak olan 6 aylık enflasyon farkı belirlenmiş olacak. Açıklanacak rakamlara refah payının da eklenmesi bekleniyor.

  • 2023 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?

    En düşük emekli maaşı yapılan son yasal düzenlemeyle birlikte 7 bin 500 olarak belirlendi. Ancak emekli maaşı 7 bin 500 lira üzerinde bulunan emekliler bu düzenlemeden yararlanamadı.

  • SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARINA YÜZDE 15.21 ORANINDA ZAM

    Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Mayıs ve Haziran aylarında enflasyon eksiye düşmediği takdirde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında en az yüzde 15.21 oranında zamlanacak.

    En düşük emekli aylığı 7.500 lira olarak uygulanıyor. Enflasyon farkı zammı kök aylıklara yapılacak. Bu artış sonrası 7.500 TL’nin altında kalan aylıklar, Hazinece 7.500 TL’ye tamamlanacak. Bu durumda, halen 7.500 TL aylık alanların büyük kısmı temmuz ayında maaş zammı alamayacak.

    2000 öncesi SSK’lıların en düşük kök aylığı 6.093 TL düzeyinde bulunuyor. Bu aylıklara yüzde 15.21 oranında zam yapıldığında kök aylık 7.020 TL’ye yükseleceği için, halen olduğu gibi temmuz ayından sonra da 7.500 TL aylık almaya devam edecekler.

    2008 sonrası emekli olanların en düşük emekli aylıkları çok daha düşük seviyelerde bulunuyor. Dört aylık enflasyon farkı uygulanmış kök aylık tutarı SSK’lı tarım işçilerinde 1901, BAĞ-KUR’lularda 2.699, tarım BAĞ-KUR’lularda ise 2.133 TL’de kalacağı için, bu gruptaki emeklilerin aylıkları yeni bir kanun değişikliği yapılmadığı takdirde temmuz ayında da 7.500 TL olarak ödenmeye devam edecek.

  • KADEMELİ EMEKLİLİK NASIL OLACAK?

    7.500 TL - 10.000 TL, 10 bin - 15 bin TL 15 bin - 20 bin TL arası ve 20 bin TL üzerindeki aylıklar için ayrı ayrı kademeli emeklililk artışları yapılması bekleniyor.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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