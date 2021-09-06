AA

Burdur'un Tefenni ilçesine bağlı Hasanpaşa köyünde düzenlenen ve Yünüm Böğet adı verilen etkinlikte çobanlar, sürülerinin önünden nehre atlayarak koyunlarını sudan geçirmeye çalıştı.

AA'nın haberine göre sabahın ilk ışıklarıyla koyunlarının karşı kıyıya ulaşması için mücadele eden çobanlar, ıslık ve çıkardıkları seslerle hayvanları yönlendirdi.

Yörük kültürünün en güzel örneklerinden biri olan şenlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliğe Burdur Valisi Ali Arslantaş da katıldı.