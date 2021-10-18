750 engelli öğretmen ataması başvuruları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atama tarihine ilişkin müjdeyi verdi. Peki engelli öğretmen atama başvuru şartları neler? İşte detaylar...

750 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağını duyurmasından sonra atama takvimini belirlediklerini kaydeden Özer, "2018-2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılanlar arasından atama yapılmak üzere, 8-12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 22-26 Kasım 2021 tarihleri arasında, atamalar ise 3 Aralık'ta yapılacak." bilgisini paylaştı.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru şartları hakkında henüz açıklama gelmedi. Ancak daha önceki alımlarda başvuru şartları şu şekildeydi;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak,

Türk vatandaşı olmak, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşıolma şartı aranmayacaktır.)

2018 ve 2020 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından (EKPSSLisans Düzeyi) 50 ve daha üzeri puan almış olmak,

Lisans mezuniyetinin, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına uygun olmak,