75 yaşındaki adamı darbeden bir kişi tutuklandı
Osmaniye'de 75 yaşındaki kişinin sokakta darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı
Adalet Bakanlığı "Osmaniye ilimizin Dumlupınar mahallesinde yaşlı bir vatandaşımızın fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kasten yaralama suçundan gözaltına alınan şüpheli şahıs Ö.Ü. çıkarıldığı Osmaniye Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır." denildi.
SOSYAL MEDYADAKİ GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mehmet D'nin Dumlupınar Mahallesi'ndeki sokakta darbedilmesine ilişkin bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler üzerine soruşturma başlatıldı.
İKİSİ DE 18 YAŞINDA
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşlı adamı darbeden Ö.Ü. (18) ile olayı cep telefonuyla görüntüleyen K.Ü'yü (18) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.Ü. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, K.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.