7.5 milyon yıllık kaplumbağa fosili ayaklandırılacak

"FOSİLİ RÜZGAR VE GÜNEŞTEN KORUMAMIZ GEREKİYOR"

Kazılarda uygulanan teknikler hakkında da bilgi veren Bozkurt, "Kazılarımızda ilk olarak bulduğumuz fosilin üzerini açıyoruz. Sonrasında güneşten korunmak için gölge bir alan yapıyoruz. Fosiller nem barındırdığı için bu nemin kaybolması, fosilin ufalanması ya da toz olması anlamına gelir. Fosili öncelikle rüzgar ve güneşten korumamız gerekiyor.