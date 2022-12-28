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Haberler Gündem 75 metreden akan Susuz Şelalesi'nde donma

Kars'ta 75 metreden akan Susuz Şelalesi kısmen buz tuttu

Kars'ta 75 metreden akan Susuz Şelalesi, soğuk havanın etkisiyle kısmen buz tuttu. Sarkıtların oluştuğu şelale, drone ile görüntülendi

Giriş: 28.12.2022 - 14:18 | Güncelleme: ABONE OL
75 metreden akan Susuz Şelalesi'nde donma
AA

Kars'ta 75 metreden akan Susuz Şelalesi, soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Dere, nehir ve göletlerin buzla kaplandığı ilde, bazı şelaleler kısmen dondu.

BUZLANDI, SARKITLAR OLUŞTU

Kars-Ardahan kara yolu üzerinde bulunan ve 75 metre yükseklikten akan Susuz Şelalesi'nin de bir bölümü buzla kaplandı. Sarkıtların oluştuğu şelale, AA ekibince drone ile görüntülendi.

"ARKADAŞLARLA FOTOĞRAF ÇEKMEYE GELDİK"

Ziyaretçilerden Mikail Ayaz, son günlerde dondurucu soğukların etkili olduğunu belirterek, "Şelalenin donması bölgeye ayrı bir güzellik katmış. Biz de arkadaşlarla fotoğraf çektirmeye geldik. Kışın çok güzel manzarası oluyor" dedi.

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