Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Trafik 75 metre sürükledi: 2 ölü, 1 yaralı - En son haberler

        Traktörü 75 metre sürükledi: Sürücü ile yanındaki eski başkan öldü

        Çorum'da, Çorum-Mecitözü kara yolu üzerinde TIR ile traktör çarpıştı. TIR'ın traktörü yaklaşık 75 metre sürüklediği feci kazada, sürücü Arif Alagöz ile yanındaki eski Elvançelebi Belde Belediye Başkanı Hamdi Özseçer hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 18:33 Güncelleme: 02.11.2023 - 18:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        75 metre sürükledi: 2 ölü, 1 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'da TIR ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        R.Ç.'nin kullandığı TIR, Çorum-Mecitözü kara yolu Elvançelebi köyü yakınlarında, Arif Alagöz idaresindeki traktörle çarpıştı.

        75 METRE SÜRÜKLEDİ

        Feci kazada TIR, traktörü yaklaşık 75 metre sürükledi.

        SÜRÜCÜ İLE ESKİ BAŞKAN ÖLDÜ

        Eski Elvançelebi Belde Belediye Başkanı Hamdi Özseçer
        Eski Elvançelebi Belde Belediye Başkanı Hamdi Özseçer

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, traktör sürücüsü Alagöz ile traktördeki eski Elvançelebi Belde Belediye Başkanı Hamdi Özseçer hayatını kaybetti, Nevzat Vural yaralandı.

        TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

        Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Cenazeler de aynı hastanenin morguna konuldu

        TIR şoförü gözaltına alındı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika haberleri çorum
        #eski Elvançelebi Belde Belediye Başkanı Hamdi Özseçer
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Polat çiftinin araçları havadan görüntülendi!
        Polat çiftinin araçları havadan görüntülendi!
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ailenin tek çocuğuydu! 16 yaşındaki Melike'yi kaybettik!
        Ailenin tek çocuğuydu! 16 yaşındaki Melike'yi kaybettik!
        "İnsanlar acı çekiyor"
        "İnsanlar acı çekiyor"
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Köpek hırsızlığı cinayetle bitti!
        Köpek hırsızlığı cinayetle bitti!
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        Turda aşk başkadır
        Turda aşk başkadır
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Habertürk Anasayfa