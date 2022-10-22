75 gündür yoğun bakımda! Dezenfektan patladı!

Antalya Manavgat'ta oturan Ahmet Ali ve Fatma Öz (52) çiftinin ikiz çocuklarından Havva Öz (20), hayalini kurduğu üniversite eğitimi masraflarını karşılamak için ilçedeki 5 yıldızlı otelde haziran ayında işe başladı.
DEZENFEKTAN ŞİŞELERİNİ DOLDURUYORDU
DHA'da yer alan habere göre otel restoranında komi olarak görev yapan Havva Öz, 8 Ağustos'ta depoda 2 iş arkadaşıyla müşterilerin kullanacağı dezenfektan şişelerini doldurmaya başladı.
ATEŞLE BİRLİKTE DEZENFEKTAN PARLADI
Bu sırada depoya gelen otel çalışanı A.H.T., sigara içmek için çakmağını ateşledi. Dezenfektanın parlaması sonucu Havva Öz'ün elbisesi tutuşunca iş arkadaşı Barış Aydın formasını çıkarıp, alevleri söndürmeye çalıştı. Barış Aydın'ın da bu sırada kolu ve sırtında hafif yanık oluştu.
KONUŞAMIYOR, NEFES ALAMIYOR
Vücudunun büyük kısmı yanan Havva Öz, ilçedeki özel hastaneye, buradan da Antalya'ya sevk edildi. Buradaki ilk müdahalenin ardından bölgedeki hastanelerin yanık ünitelerinde yer bulunamayınca Öz, ambulansla İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Yanık ünitesi yoğun bakım servisinde 75 gündür tedavi gören Havva Öz'ün boğazından açılan delikle makine yardımıyla nefes alıp beslenmesi sağlanıyor.
SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Ailenin şikayeti üzerine Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı 11 Ağustos'ta soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Havva Öz'ün iş arkadaşı Barış Aydın, jandarmaya ifade verdi. Olayı anlatan Aydın, Havva Öz ile Ceren Ceren'in restoranda müşterilerin kullanması için dezenfektan şişelerini doldurduklarını belirtti. Barış Aydın, "'Abi, bu yere dökülüyor, dolduramıyoruz. Nasıl dolduracağız' diye sordular. Bidonu yukarıdan dökmeleri gerektiğini söyledim. Konuşurken arkamdan birinin geldiğini fark edip, A.H.T.'yi gördüm. Dezenfektan bidonuyla şişeleri nasıl doldurmaları gerektiğini gösterdiğim sırada çakmak sesi duydum.
"KIZLAR 'YANIYORUZ' DİYE BAĞIRDI"
Elimdeki dezenfektan bidonu parladı. Kızlar, 'yanıyoruz' diye bağırmaya başladı. Etrafıma baktığımda A.H.T.'nin yanmadığını gördüm ama kriz geçirir gibi yuvarlanarak depodan çıktı. Elbiseleri tutuşan Havva Öz'e sarılarak ateşi söndürmeye çalıştım, kıyafetlerimi çıkarıp üzerine sararak daha fazla yanmasını engelledim. Yardım için bağırmamız üzerine diğer personel yanımıza gelerek ateşi söndürdü" diye konuştu.
ÜNİVERSİTEYE KAYDI DONDURULDU
Havva Öz'ün babası Ahmet Ali Öz ile annesi Fatma Öz, tedavi gören kızlarından gelecek iyi haberi bekliyor. Ailesi, yoğun bakım servisindeki Havva Öz'ün Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Isparta Meslek Yüksek Okulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı'nı kazanmasının buruk sevincini yaşadı. İkizi Ali ile aynı üniversiteye gitmeyi hayal eden Havva Öz, tedavisi nedeniyle eğitimine başlayamadı. Aynı bölümü kazanan ikizi Ali okula giderken, Havva Öz'ün kaydı donduruldu.
KIZINI 52 GÜN SONRA GÖRDÜ
Anne Öz, bir arkadaşının Havva Öz'ün yandığını telefonla haber vermesi üzerine hastaneye gittiğini, kızını görünce fenalaştığını söyledi. İzmir'e götürülürken ambulansı takip ettiklerini dile getiren Fatma Öz, enfeksiyon riski nedeniyle kızını 52 gün sonra görebildiğini aktardı. Fatma Öz, "Kızım beni görünce ağladı, ben de ağladım. 'Ağlama annem, iyi olacaksın' dedim. Ellerimi sıkıca tuttu. Hiç kıpırdamadan yatıyordu" dedi.
HAYATİ RİSKİ DEVAM EDİYOR
Olayın ardından otel yetkililerinin kendilerini aramamasından yakınan Ahmet Ali Öz ise tedavisi için uzun süre gereken kızının hayati riskinin sürdüğünü söyledi. Ailenin avukatı Ezgi Eroğlu da son yıllarda otellerde inşaat sektöründen daha fazla iş kazası yaşandığına dikkati çekti. Eroğlu, savcılık soruşturmasının tamamlanmasının ardından hukuki işlemlere başlayacaklarını söyledi.
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