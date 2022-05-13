745. Türk Dil Bayramı kutlandı

AA

Köy meydanında düzenlenen programda konuşan Kaymakam Hökelekli, "Her harfi, her kelimesiyle milletimizin binlerce yıllık mazisine tanıklık eden dilimiz, dün olduğu gibi bugün de bizi bir arada tutan milli değerlerimizin yarınlara taşınmasında en önemli gücümüz." dedi.

Hökelekli, şu ifadeleri kullandı:

"Karamanoğlu Mehmet Bey'in biz torunlarına emaneti olan dilimizi yaşatmak en kutlu vazifemizdir. Yüksek ehemmiyete haiz bu vazifeyi ifa ederken, gençlerimize dilimize sahip çıkmamızın geçmişimize ve kültürümüze sahip çıkmak olduğu şuuru kazandırılmalı, Türkçenin sosyal, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanda daha yaygın ve doğru kullanımı ve etkinliği artırılmalıdır. Koca bir çınar olan Türkçe'mizi bir tohum gibi bu kadim diyarda filizlendiren Karamanoğlu Mehmet Bey'i, dilimizin gelişmesi ve zenginleşmesine vesile olup ebediyete göçenleri saygı ve minnetle, rahmetle anıyorum."

Belediye Başkanı Zorlu da 13 Mayıs 1277'de Karamanoğlu Mehmet Bey'in ünlü fermanıyla Anadolu'da Türkçeyi resmi dil ilan ettiğini ve Türkçenin bugünlere kadar gelmesine vesile olduğunu belirterek, "1997 yılından bu yana Balkusan köyünde bu gün bir bayram gibi kutlanmaktadır." diye konuştu.

Dünyada birçok devlet olduğuna işaret eden Zorlu, "Şu anda Avrupa'da 64'e yakın devlet var ama 64 millet yok. Türk medeniyeti, dünya tarihine damgasını vuran en önemli medeniyettir. Nasıl insanların kimlikleri varsa, kimliğinde bilgileri yazıyorsa milletlerin de kimlikleri vardır. Burada en önemli başlığımız, konuştuğumuz dildir. Dilimiz gelişmeye devam edecektir. Bayramımız kutlu olsun." dedi.

Daha sonra etkinlikte Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanı okundu. Öğrencilerin Türkçenin özlü sözlerinin yazılı olduğu pankartlarla geçiş yapmasının ardından, halkoyunu gösterileriyle etkinliklerin bugünkü bölümü sona erdi.