74. Cannes Film Festivali böyle geçti

74'üncü Cannes Film Festivali'nin kapanışında ise OSS 117: From Africa With Love adlı film gösterildi. Gecenin kırmızı halısında filmin yıldızlarının yanı sıra dünyaca ünlü oyuncular da yer aldı. Bunlar arasında en çok dikkat çekenlerden biri de kariyerinin en önemli çıkışını yine bu festivalde yapan Fransız oyuncu Adele Exarchopoulos oldu.

2013 yılında yönetmenliğini Abdellatif Kechiche'in yaptığı ve önemli rollerini Lea Seydoux ile paylaştığı Blue Is The Warmest Calor (Mavi En Sıcak Renktir) ile yapan Adele Exarchopoulos, kırmızı halıda çekingen duruşu ile dikkat çekti.