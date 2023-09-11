73 yaşındaki sürücü 30'uncu denemesinde ehliyetine kavuştu

İnegöl ilçesinde yaşayan Sebahattin Bozbulut, 2018 yılında otomobil aldı. Tarım işlerinde kullandığı traktörünü ve otomobilini ehliyetsiz kullandığı için polis ekiplerince daha önce ceza kesilen Bozbulut, ehliyet almaya karar verdi.

2018 yılının sonlarında sürücü kursuna kaydını yaptıran Bozbulut, girdiği sınavlarda başarısız oldu. Bozbulut, 30'uncu denemesinde sınavları geçip, sürücü belgesi almaya hak kazandı. Ehliyetine kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten Bozbulut, Ben elimden geleni yaptım. Hocalarımın dediklerini uyguladım. Ehliyetimi aldım. Gençlere tavsiyem, asla başarmaktan vazgeçmemeliler dedi.

"ÖZEL BİR EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLADIK"

Sürücü kursu sahibi Tahir Bulut ise Sebahattin amcamız 73 yaşında ve daha önce bir sürücü kursunda şansını denemiş. Ancak ehliyet almaya muvaffak olamamış. Bize geldi, ‘Benimle özel olarak ilgilenirseniz, ben sizin kursunuza yazılarak ehliyet almak istiyorum’ dedi. Bu yaşta bir ağabeyimize yardımcı olmak bizim için de çok önemliydi. Ona özel bir eğitim programı hazırladık ve kendisi de o eğitimde çok başarılı oldu. Sonucunda da ehliyet almaya hak kazandı ve araç kullanmaya başladı. Ben bu olayın bütün gençlere örnek olmasını istiyorum. Sebahattin Amcamız bu yaşında bunu başardığına göre bütün kardeşlerimizin de yapacağının ispatı budur. Sebahattin Amcamıza da hayırlı olsun diliyorum. Kazasız belasız en güzel günlerde kullanmasını diler, hayat boyu sağlıklı bir şekilde devam etmesini temenni ederim diye konuştu.