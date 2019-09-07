73 yaşındaki kadın ikiz doğurdu, 82 yaşındaki baba ertesi gün inme geçirdi

Hindistan'ın güneyindeki Andhra Pradeş eyaletinde 73 yaşındaki bir kadın tüp bebek tedavisiyle ikiz bebekler dünyaya getirdi. 82 yaşındaki baba, doğumdan bir gün sonra inme geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Anne ve kızlarının sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Mangayamma Yaramati adlı kadın, kocasıyla birlikte hep bebek sahibi olmak istediklerini fakat yıllarca hamile kalamadığını söyledi.

Kocası Sitarama Rajarao "İnanılmaz derecede mutluyuz" dedi.

'Köyde bana 'çocuksuz hanım' diye isim taktılar'

Rajarao, karısının tüp bebek tedavisine başladıktan iki ay sonra hamile kaldığını belirtti.

Mangayamma Yaramati ise "Anne olmadığın için, beni köyümüzde hep dışladılar. Bana 'çocuksuz hanım' diye isim takmışlardı. Çok denedik, çok doktorlara gittik. Hayatımın en önemli anı" dedi.

2016'da yine Hindistan'da Daljinder Kaur adlı yetmişli yaşlarındaki bir kadın, bir oğlan çocuğu dünyaya getirmişti.