73. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

73. Emmy Ödül Töreni, Los Angeles'taki Live’s Event Deck'te düzenlendi.

Ödül töreninde "En İyi Drama Dizisi" ödülüne "The Crown" layık görülürken dizideki performanslarıyla Olivia Colman "En İyi Kadın Oyuncu", Josh O’Connor, “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü aldı.

2021 Emmy Ödülü kazanan yapımlardan bazıları şöyle:

En iyi Dizi - Drama: "The Crown"

En İyi Dizi - Komedi: "Ted Lasso "

En İyi Mini Dizi: "The Queen’s Gambit"

En İyi Kadın Oyuncu - Drama: Olivia Colman, "The Crown"

En İyi Erkek Oyuncu - Drama: Josh O'Connor, "The Crown"

En İyi Kadın Oyuncu - Komedi: Jean Smart, "Hacks"

En İyi Erkek Oyuncu - Komedi: Jason Sudeikis, "Ted Lasso"

En İyi Kadın Oyuncu - Mini Dizi/TV: Kate Winslet, "Mare of Easttown"

En İyi Erkek Oyuncu - Mini Dizi/TV: Ewan McGregor, "Halston"​​​​​​​