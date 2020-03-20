AA

Fransa'da 12-23 Mayıs'ta yapılması planlanan 73. Cannes Film Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak gösterilen Cannes Film Festivali'nin haziran ayının sonunda ya da temmuz başında gerçekleşmesi planlanıyor.

Dünyaca ünlü oyuncu ve yönetmenlerin yer aldığı festival, ilk kez 1946 yılında düzenlenmeye başlanmış ve tarih boyunca ertelenmemişti.