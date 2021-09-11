72 yaşındaki "demir adam" şampiyonadan şampiyonaya koşuyor

AA

Bitmek bilmeyen enerjisi ve sergilediği performansla çevresinde "demir adam" olarak tanınan Ali Bıdı, 7 yıl önce başladığı triatlona büyük bir heyecanla devam ediyor.

Gönül verdiği triatlonda organizasyondan organizasyona koşan 3 çocuk, 7 torun sahibi 72 yaşındaki Bıdı, bugüne kadar kazandığı onlarca madalyayı ve kupayı, yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ'deki (ANFAŞ) makamındaki özel bölümde saklıyor.

En son 5 gün önce Sırbistan'da düzenlenen Triatlon Balkan Şampiyonası'nda mücadele veren Bıdı, İstanbul'da 12 Eylül'de gerçekleştirilecek Oral B Kıtalararası Uluslararası Boğaziçi Triatlon Yarışı'na da katılacak.

Spor için mekan tanımayan, her sabah en az 10 kilometre koşan, yüzen ve bisiklete binen Bıdı, "dünyanın ilk kıtalararası triatlon yarışı"nda da yer alacak olmanın heyecanını yaşıyor.

- İkinci yılında Türkiye şampiyonu oldu

Antalya'da yoğun hazırlık süreci geçiren Bıdı, spora başlama hikayesini ve başarılarını AA muhabiriyle paylaştı.

Bıdı, askerden geldikten sonra çok genç yaşta Almanya'ya işçi olarak çalışmaya gittiğini, yaklaşık 16 yıl çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönüş yaparak Antalya'da kendi işini kurduğunu belirtti.

Yoğun çalışma hayatı nedeniyle uzun yıllar vakit ayıramadığı spora ilk kez 20 yıl önce tenisle başladığına değinen Bıdı, dönemin federasyon başkanıyla karşılaşmasıyla 7 yıl önce triatlon sporuna merak sardığını dile getirdi.

İlgisini çeken triatlona hemen başladığını aktaran Bıdı, 2015'te yarışmaya katıldığını, 60 yaş üstü kategoride Türkiye şampiyonu olduğunu, Cenevre'de Avrupa Şampiyonası Yaş Grupları Yarışması'nda Türkiye'yi temsil ettiğini ifade etti.

- "Triatlon beni çok motive etti"

Bıdı, yurt dışında birçok kez milli formayı giyip Türkiye adına yarıştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Triatlon beni çok motive etti. Milli sporculuğa kadar yükseldim. 'Demir adam' olarak 1,9 kilometre yüzme, 91 kilometre bisiklet, 21 kilometre koşmada iki defa Avrupa ikincisi oldum. Aynı kategoride Yeni Zelanda'da 2022'de yapılması planlanan Dünya Şampiyonası'na katılma hakkını da kazandım. Hedefim dünya şampiyonu olmak. Orada da derece alırsam ABD'de şampiyonlar şampiyonasına iştirak edeceğim. Hedeflerime adım adım ulaşıyorum. Triatlonda standart mesafede 1,5 kilometre yüzme, 40 kilometre bisiklet, 10 kilometre koşmada iki de dünya ikinciliğim bulunuyor."

- "Derler ya 'Yaş 70, iş bitmiş', bu söz benim için geçerli değil"

Hayatının bir döneminin hastalıklarla mücadeleyle geçtiğine, sporu keşfedince ilaçlardan kurtulduğuna dikkati çeken Bıdı, şöyle devam etti:

"Sporun en iyi ilaç olduğunu anladım. Hiç ilaç kullanmıyorum. Doktorlar en iyi dostum. Onlarla sadece selamlaşıyorum ve sağlıklıyım. Dünyada en önemli zenginlik sağlık. 'Spora zamanım yok' diyenlere üzülüyorum. Lütfen herkes düzenli spor yapsın. Herkes Ali Bıdı olabilir, sağlıklı yaşayabilir. Derler ya 'Yaş 70, iş bitmiş', bu söz benim için geçerli değil. Kendimi 30'lu yaşlarda hissediyorum. Gerçekten de girdiğim testte biyolojik yaşım 33 çıktı."