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72 saat sonra enkazdan çıktı... İlk isteği eşiyle konuşmak oldu

Kahramanmaraş'ta art arda meydana gelen depremlerden en çok etkilenen yerlerden biri olan Hatay'da arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kurtarma ekipleri tarafından Hatay Antakya'daki Odabaşı Apartmanı'nda kurtarılan annenin ilk isteği eşinin sesini duymak oldu. Kurtarma ekipleri tarafından telefonla ulaşılan ve isminin Abdurrauf olduğu öğrenilen kişi, kurtarma ekiplerinin telefonu ile eşinin sağ salim enkazdan kurtarıldığını öğrendi

Giriş: 09.02.2023 - 14:21 | Güncelleme: ABONE OL
72 saat sonra enkazdan çıktı... İlk isteği eşiyle konuşmak oldu
72 saat sonra enkazdan çıktı... İlk isteği eşiyle konuşmak oldu
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İHA

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İHA'nın haberine göre depremin üzerinden günler geçmesine rağmen enkaz altından ümit veren haberler gelmeye devam ediyor.

Arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Hatay Antakya'dan bir güzel haber geldi.

Çalışmalarda Odabaşı Apartmanı'nın enkazında bir kadın sağ olarak çıkartıldı.

Enkazdan çıkartılan kadının ilk isteği ismi Abdurrauf olduğu öğrenilen kocasının sesini duymak oldu.

Kurtarma ekipleri tarafından telefonla ulaşılan Abdurrauf, eşinin enkazdan sağ salim kurtarıldığını öğrendi.

Telefon konuşmasının ardından rahatlayan kadın ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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