72. FIFA Kongresi Doha'da yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu'nu kongrede Başkan Nihat Özdemir, 1'inci Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile Genel Sekreter Kadir Kardaş temsil etti. Kongrede, 2022 Dünya Kupası hazırlıkları ve gündemdeki konular görüşüldü.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."