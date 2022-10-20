700 yıl önceki veba salgınının mirası insan sağlığını hala etkiliyor

İnsanlık üzerinde inanılmaz izler bırakan veba salgını yaklaşık 700 yıl sonra hala insan sağlığını etkiliyor.
AA'nın BBC kaynaklı haberine göre 1300'lerin ortalarında Avrupa'yı kasıp kavuran ve "Kara Ölüm" olarak bilinen veba salgınında kıta nüfusunun neredeyse yarısı hayatını kaybetti.
Danimarka ve İngiltere'den veba çukurlarından alınan 206 antik iskeletin dişlerinden alınan DNA'yı analiz eden araştırmacılar, insan kalıntılarını Kara Ölüm öncesi, sırası veya sonrası şeklinde kategorize ettiler.
Araştırmada, yararlı mutasyonlara sahip insanların vebadan kurtulma olasılığının 40 daha fazla olduğu ortaya çıktı.
Yararlı mutasyonlara sahip olanlardan alınan kan örnekleri, enfeksiyona karşı söz konusu mutasyonlara sahip olmayanlara nazaran daha dayanıklı çıktı.
Hayatta kalma olasılığı en yüksek olanların, anne ve babadan yüksek işlevli gen versiyonu miras aldığı aktarıldı. Söz konusu mutasyonlar hayatta kalanların çocukları aracılığıyla daha da yaygınlaştı.
Ancak 700 yıl önce insanları hayatta tutmaya yardımcı olan yararlı mutasyonların günümüzde insan sağlığına zarar veren iltihaplı bağırsak hastalığı gibi otoimmün hastalıklarla ilişkisi olduğu ortaya çıktı.
Vebanın çok sayıda insanı öldürme yeteneği nedeniyle kalıcı bir etkiye sahip olduğu anlamına gelse de Covid-19 salgınının benzeri miras bırakmayacağına inanılıyor.
Araştırmanın bulguları Nature dergisinde yayımlandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!