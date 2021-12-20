Antalya'da 1950'li yıllarda satın aldığı traktörü, kara yolu olmadığı için gemi ile Demre'ye getirten Ali Yılmaz, ilk traktörün sahibi olarak da köylülerin ilgi odağı oldu.
DHA'nın haberine göre 1980 yılına kadar kullanılan 'Fendt Dieselross' marka Almanya yapımı traktör, gelişen teknolojiyle yeni modellerin çıkması ile çürümeye terk edildi.
İş insanı Mehmet Bayraktaroğlu, dedesinin vefatının ardından kullanılmayan traktörü, 5 yıl önce dayısı Ferit Yılmaz'dan istedi.
30 yıldır kullanılmayan traktörü Demre Sanayi Sitesi'nde usta Ali Öktem'e teslim eden Bayraktaroğlu, traktörün orijinali hakkında bilgi topladı.
Sanayide 1 yıl süren çalışma sonrası traktör, orijinal rengine boyanıp, ilk günkü görünümüne kavuştu.
Traktörü 10 bin dolar masraf yaparak çalışır hale getiren Bayraktaroğlu, belgeleri olmadığı için trafikte kullanamadığı traktöre gözü gibi bakıyor.
HURDA ALDI, İLK GÜNKÜ GİBİ YAPTI
Bayraktaroğlu, geçen yıl da Manisa'daki bir arkadaşından sanayide hurda halinde 1950 model aynı marka traktörün satılacağını öğrendi. Manisa'ya giderek, 8 bin liraya traktörü alan Bayraktaroğlu, ilçeye getirdi. Demre Sanayi Sitesi'ndeki ustasına ikinci traktörü de teslim eden Bayraktaroğlu, tamirine başladı.
Bayraktaroğlu, parçaları ayrılarak temizlenen traktörün kullanılamayacak haldeki parçalarını İzmir'de bir tesiste yaptırdı. Motoru işler hale getirilen traktör, yenilenen jantlar ve lastikleriyle 71 yıl önceki gibi oldu. 8 bin liraya aldığı hurda traktöre 50 bin lira masraf eden Bayraktaroğlu, nostaljik traktörle ilçede ilgi odağı oldu.
Bayraktaroğlu, dedesinden kalan 15 beygir gücünde, saatte 20 kilometre hız yapabilen traktör ile Manisa'dan satın alıp tamir ettirdiği 25 beygir gücünde, saatte 30 kilometre hız yapabilen traktörü bazen sürüp, nostalji turu atmanın keyfini yaşıyor.
'İLERİKİ NESİLLERE AKTARMAK İÇİN BÖYLE BİR YOLA GİRDİK'
Bayraktoroğlu'na, traktörüyle Demre caddelerinde yaptığı turda oğlu Hüseyin de eşlik etti. Özel izin alıp, nostalji turu yapan Mehmet Bayraktaroğlu, "Traktör bize dedemden kaldı ve 1952 model. 5 yıl öne tamir ettirmiştim. Benim merakımı bilen Manisa'dan bir arkadaşım aradı. Bu hurda vaziyette traktörden bahsetti.
Satın alıp, tamir ettirdim. Tamiri 1 seneye yakın sürdü. İki traktör de çalışır hale geldi. Orijinal parçalar kullanıldı. Traktör 71 yaşında, rengini orijinaline uygun yaptık. Para kazanmak için değil, ileriki nesillere aktarmak için böyle bir yola girdik. Bundan da çok mutluyum" diye konuştu. Hüseyin Bayraktaroğlu ise babasının özenerek yaptırdığı traktörleri koruyup, aile yadigarı olarak kendisinden sonraki nesillere aktaracağını söyledi.
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