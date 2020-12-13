70 yıl ceza ile aranırken, aile ziyaretinde yakalandı

Elazığ'da, 70 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şüpheli Jandarma ekiplerince yakalandı.

Mustafa Uc'un haberine göre, 5 ayrı olayda kasten öldürme ve 1 basit yaralama suçlarından arandığı ve hakkında 70 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç.'nin Sivrice ilçe merkezindeki ailesinin yanına geleceğini öğrenen Sivrice İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri operasyon planladı.

Şüpheliyi takibe alan ekipler, Sivrice Bekçitepe köyünde M.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.