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        Haberler Yaşam 70 yaşındaki kadın ikiz doğurdu: O yaşta çocuk doğurmak mümkün mü?

        70 yaşındaki kadın ikiz doğurdu: O yaşta çocuk doğurmak mümkün mü?

        Duyduğumuz tüm insan deneyimleri arasında bazı hikayeler olağanüstü olarak öne çıkıyor. Olamayacağını düşündüğümüz bazı durumlar gerçekleşebiliyor. Örneğin, menopoza girdikten sonra bir kadının doğurabilmesi mümkün değildir ancak 70 yaşındaki Safina Namukwaya ikiz bebek doğurdu. Peki, Safina o yaşta nasıl çocuk doğurabildi? İşte, 70 yaşında ikiz doğuran kadının hikayesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 11:27 Güncelleme: 21.12.2023 - 11:27
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        • 1

          70 yaşındaki Ugandalı kadın, doğum yapan en yaşlı Afrikalı kadın olarak tarihe geçti. Safina Namukwaya, sezaryenle doğum yaparak biri erkek biri kız olmak üzere ikiz doğurdu. Safina’nın doktoru Edward Tamale Sali’nin aktardıklarına göre, 34. haftada doğan ikizlerin her biri 2 kilo ağırlığındaydı. Bu doğum mucize miydi, nasıl mümkün olabildi? İşte, sizin için doğum ve sürecine dair detaylar…

        • 2

          ANNENİN DÜŞÜNCELERİ: YAŞ SADECE BİR SAYIDAN İBARET

          Safina, Uganda'daya döndüğünde kendisini bekleyen 3 yaşında bir kızının da olduğunu aktarıyor. Safina, Today ile yaptığı görüşmede; "Kendimi harika hissediyorum. Bazıları 70 yaşın çok büyük olduğunu iddia edebilir ama Tanrı benim 70 yaşımda ikiz doğurmama karar verdi. Tanrı'nın otoritesine ve gücüne kimse sınır koyamaz." diyor.

        • 3

          HANGİ YÖNTEMLE ÇOCUĞU OLDU?

          Safina, hamile kalabilmek için tüp bebek yöntemini denedi. Yaşı nedeniyle ise donör yumurtaları ve eşinin spermi kullanıldı. Doktoru Edward’ın söylemine göre dört embriyo yerleştirildi ve ikizlere hamile kaldı. Edward, Safina’nın ikizlerinin prematüre doğdukları için hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde ve iyi olduklarını ekledi.

          Fotoğraf temsilidir.

        • 4

          DOĞUMLA İLGİLİ ENDİŞELER

          Amerikan Üreme Tıbbı Derneği, embriyo transferinin 55 yaş üstü kadınlarda önerilmediğini belirtiyor. Doktor Brian Levine’e göre, annenin kanı pıhtılaşırsa veya felç geçirirse çocuğun fiziksel gelişimi de gecikebileceğinden o yaşta yapılmaması gerektiğini savunuyor.

          Fotoğraf temsilidir.

        • 5

          ÇOCUK DOĞURMASI NASIL MÜMKÜN OLDU?

          Erkekler, ergenlik döneminden itibaren sperm üretmeye başlar ve hayatlarının sonuna kadar da üretmeye devam ederler. Bunun aksine kadınlar, yumurtalarla doğarlar ve onlar yaşlandıkça yumurtalar da yaşlanır, dolayısıyla yalnızca ergenlikten menopoza kadar doğurganlığa sahip olurlar. Doğurganlıkları ise genellikle menopoza ulaşmadan yaklaşık 10 yıl önce azalır.

        • 6

          Yumurtlama döneminde sadece birkaç gün verimli olduğundan Safina, bağışlanan yumurtalara güvenmek zorunda kaldı; aksi takdirde neredeyse imkansız olurdu. Sapientia Enstitüsü bilimsel direktörü doktor Edson Borges Jr.’a göre, teorik olarak eğer rahim düzgün çalışıyorsa her kadın hamile kalabilir.

          Kaynak: Bright Side, Today, National Library of Medicine.

          Fotoğraf Kaynakları: Facebook

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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