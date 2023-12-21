70 yaşındaki kadın ikiz doğurdu: O yaşta çocuk doğurmak mümkün mü?

70 yaşındaki Ugandalı kadın, doğum yapan en yaşlı Afrikalı kadın olarak tarihe geçti. Safina Namukwaya, sezaryenle doğum yaparak biri erkek biri kız olmak üzere ikiz doğurdu. Safina’nın doktoru Edward Tamale Sali’nin aktardıklarına göre, 34. haftada doğan ikizlerin her biri 2 kilo ağırlığındaydı. Bu doğum mucize miydi, nasıl mümkün olabildi? İşte, sizin için doğum ve sürecine dair detaylar…