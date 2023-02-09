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70 yaşındaki kadın düvesini satıp parasını depremzedelere bağışladı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından, Kars'ın Akyaka ilçesinde 70 yaşındaki Sarıgül Kaçan, düvesini satıp parasını depremzedelere bağışladı

Giriş: 09.02.2023 - 10:06 | Güncelleme: ABONE OL
Sarıgül Nine duygulandırdı... Depremzedeler için düvesini sattı
Sarıgül Nine duygulandırdı... Depremzedeler için düvesini sattı
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AA

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenler için düzenlenen bağış kampanyasına Akyaka'nın Karahan köyünde yaşayan Sarıgül Nine de katıldı.

AA'nın haberine göre kendisine ait düveyi 13 bin liradan satan Kaçan, bu meblağı depremzedelere bağışlamak üzere köy muhtarı oğlu Selahattin Kaçan'la Akyaka Kaymakamlığı'na gönderdi.

Kaçan, herkes için dualar ettiğini belirterek "Depremzedelere, köylülerimiz halkımız için mal yollasalardı içine katıp yollayacaktım. Düveyi satıyorum ve Kaymakam Bey'e parasını teslim edeceğim.

Ölenlerin, enkaz altında kalanların hayrına gönderiyorum. Allah Cumhurbaşkanımızı, orada bulunan askerlerimizi, yardım edenleri korusun, balama kurban. Allah devletimize zeval vermesin, Allah devletimizin eksikliğini vermesin, bayrağını indirmesin" ifadesini kullandı.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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