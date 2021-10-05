70 yaşındaki kadın aşı sayesinde Covid-19'u ayakta atlattı

İl Sağlık Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, hastanede Covid-19 tedavisi gören 92 yaşındaki annesinin yanında refakatçi olarak kalan Keser'e yapılan PCR testi pozitif çıktı.
Annesini kaybeden kadın, daha önce 3 doz aşı olduğu için hastaneye gitmeden evinde hastalığı geçirerek iyileşti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Keser, daha önce iki doz Sinovac, bir doz da BioNTech aşısı yaptırdığını ve bir sıkıntı yaşamadığını ifade etti.
Üçüncü doz aşıdan 3 ay sonra hastalığa yakalandığını anlatan Keser, şunları kaydetti: "Annem koronavirüs olmuştu, yanında refakatçi kaldım. Herhalde orada kaptım. Kendi isteğimle hastaneden çıkınca test yaptırdım, 'pozitif' dediler. Hiçbir ağrım, sızım yoktu. Eve geldim, her işimi yaptım. 5. gün annem vefat etti. Aşıdan zarar görmedik. İyi olmasa bu kadar insanın aşı olacağını sanmıyorum. 4. aşıyı olalım diye can atıyoruz. Yeğenim var aşıya çok karşı. 4 çocuğu ile hepsi koronavirüs oldu. Hastalığı evde ağır bir şekilde geçiriyorlar. Şimdi aşı olmaya karar verdi. Ben hastane yüzü görmedim, evde de çok rahat geçirdim. Kapı dışına çıkmadım, eve kimseyi almadım. Herkes muhakkak aşı olmalı. Aşının faydası çok büyük."
"AŞI TAKVİMİNE MUTLAKA UYALIM"
İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın da Keser'in aşılarını zamanında olduğunu ve hastalığı evinde rahat şekilde geçirdiğini aktardı.
Yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanların aşılarını tam yaptırmaları durumunda hastalığı evlerinde rahat geçirebildiğine dikkati çeken Özyalçın, "Hastaneye yatma ihtiyacı olmayabilir. Hastaneye yatmış olsa bile yoğun bakıma geçmeden taburcu olup iyileşebilir. O yüzden aşı takviminde önerilen şekilde aşılarımızı mutlaka yaptıralım ki kendimizi korumaya alalım. Özellikle kronik hastalıklarımız varsa, belli yaş grubunun üzerindeysek aşı takvimine mutlaka uyalım. Bakanlığımızın ve Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda aşımızı yaptıralım, hem kendimizi koruyalım hem de bu hastalığın bitirilmesi için katkıda bulunalım." ifadelerini kullandı.
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