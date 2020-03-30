Samsun'da bir kişi babasını bıçakla ağır yaraladı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Atakum ilçesindeki bir okulda memur olarak çalıştığı öğrenilen Onur S. (39),evlerinde babası Cabir S.'ye (70) bıçakla saldırdı.

Kollarından ve göğsünden bıçaklanan Cabir S., 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Cabir S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Onur S. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.