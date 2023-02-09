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70 yaşındaki Arife nine kurtarıldı, torunları için mücadele sürüyor

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde sürdürülen arama kurtarma çalışmaları sonucu 70 yaşındaki nine kurtarılırken, enkaz altında olduğu belirlenen 2 torununa ulaşılmaya çalışılıyor

Giriş: 09.02.2023 - 15:18 | Güncelleme: ABONE OL
70 yaşındaki Arife nine kurtarıldı, torunları için mücadele sürüyor
İHA

Merkez üssü Elbistan olan ikinci büyük depremde Yunus Emre mahallesindeki 5 katlı Yıldız Kent Sitesi binası tamamen yıkıldı. Enkaz altında arama kurtarma çalışması yapan ekipler, 70 yaşındaki Arife Koç’u kurtardı. Yaşlı kadının enkazdan çıkartılması çevredeki vatandaşlar tarafından alkışlanırken, bekleşen yakınları gözyaşlarını tutamadı. Arife nine ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bu arada aynı bina enkazının altında olduğu belirtilen Arife Koç’un torunları Turan Bulut ve Asım Çapacı’ı kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

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