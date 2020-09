HABERTURK.COM

Şehirlerarası yolcu taşımacı markası Varan Turizm, filosuna Mercedes-Benz’ten satın aldığı 33 adet otobüsü eklediğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Mercedes-Benz Türk Bayii Koluman aracılığıyla satışı gerçekleşen 33 adet Mercedes-Benz marka otobüs 27 adedi Mercedes-Benz Tourismo 16 RHD 2+1, 2 adedi Mercedes-Benz Tourismo 16 RHD ve 4 adedi ise Mercedes-Benz Travego 15 SHD’den oluşuyor.

Satışa ilişkin konuşan Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu, "Türkiye’de üretilen her 2 otobüsten biri Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’ndan çıkarken, Türkiye’den ihraç edilen her 10 otobüsten 6’sı ise yine Mercedes-Benz Türk’e ait. Fabrikamızda üretilen her bir aracın en yüksek güvenlik standartları ile beraber en yüksek konforu sunması ve bunu müşterilerimizin kullanım süreleri boyunca en düşük işletim giderleri ile sağlamasını hedefleyerek üretiyoruz." dedi.

Varan CEO’su Kemal Erdoğan ise, teslimat töreninde yaptığı konuşmada, "23 Temmuz 2020’de Ankara Söğütözü’nde açtığımız terminalimizin ardından bugün hem İstanbul Ataşehir’deki terminalimizin açılışını gerçekleştiriyoruz hem de filomuza kattığımız yeni otobüslerimizle Türkiye’de ulaşım sektörüne önemli katkılar sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.