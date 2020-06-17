'70 milyon insan yerinden edildi'

Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin soru - cevap etkinlikleri ve atölyelerle devam ediyor. Festivalin üçüncü gününde Çankırı valisi olarak atanan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Türkiye'deki göç yönetimi uygulamalarının 10 yılını anlattı. Festivalinin sosyal medya hesabından canlı yayınlanan söyleşide Abdullah Ayaz, "Dünyada 270 milyonun üzerinde göçmen var. Yaklaşık 70 milyon zorla yerinden edilmiş insan bulunuyor. 25 milyonun üzerinde mülteci var. Bunlar istatistikler olsa da aslında bu bir çırpıda söylediğimiz rakamların hepsi birer hayat. İnsanları göç ettiren en temel şey umut. Maalesef göçle ilgili empati yoksunluğunu görüyoruz. İşte tüm dünyada göç olgusuna dikkat çekmek için böyle bir festival düzenledik'' dedi.
Türkiye'de 3.6 milyonu Suriyeli 5 milyon yabancı olduğunu belirten Abdullah Ayaz, sözlerini şöyle sürdürdü; "Türkiye başından beri bu işi başarıyla yönetti. Burada en büyük teşekkürü hak eden toplumumuz. Türkiye'deki Suriyelilerin % 98'inin şehirlerde yaşıyor. 5 ilde 7 kampımız var. Bu kamplarda kalan Suriyeli sayısı sadece 63 bin. Bu insanlar çalışıyor, devletten aldıkları doğrudan hiçbir yardım yok. Sağlık hizmetlerinden faydalanıyorlar. Bir de AB finansmanıyla 1.3 milyon Suriyeliye Kızılay Kart aracılığıyla ayda 120 TL veriliyor. 400 binin üzerinde Suriyeli ise ülkesine döndü. 2019'da sadece ekonomik nedenlerle göç eden 103 binin üzerinde 'ekonomik göçmen' sınır dışı edildi."
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