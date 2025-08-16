Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya 70 Filistinli hayatını kaybetti | Dış Haberler

        70 Filistinli hayatını kaybetti

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu 71 Filistinli hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2025 - 19:05 Güncelleme: 16.08.2025 - 19:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        70 Filistinli hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 70 artarak 61 bin 897'ye yükseldi.

        Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

        Bugün Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 70 ölü ve 385 yaralının getirildiği belirtildi.

        Böylece İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 61 bin 897'ye, yaralı sayısının da 155 bin 660'a yükseldiği aktarıldı.

        İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ise 10 bin 362 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 43 bin 619 kişinin yaralandığı kaydedildi.

        REKLAM

        Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu ifade ediliyor.

        Yardım dağıtım noktalarındaki saldırılar

        Gazze'de İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından kurulan sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda ise son 24 saatte 26 Filistinlinin öldüğü, 175 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

        Böylelikle 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 1924'e, yaralananların sayısının da 14 bin 288'e çıktığı kaydedildi.

        Açlık ve yetersiz beslenme sonucu ölenler

        İsrail'in sınır kapılarını kapatıp yardım girişini kısıtlayarak kıtlığa sürüklediği Gazze'de son 24 saatte 1'i çocuk, 11 kişinin daha yaşamını yitirdiği ifade edildi.

        Açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının da 108'i çocuk, 251'e yükseldiği kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli'den 29 Ekim'de 'Tarihi çıkış' beklentisi... Terörsüz Türkiye'den sonra sırada: Alevi açılımı
        Bahçeli'den 29 Ekim'de 'Tarihi çıkış' beklentisi... Terörsüz Türkiye'den sonra sırada: Alevi açılımı
        Gelibolu'da orman yangını
        Gelibolu'da orman yangını
        Beşiktaş, Tayfun Bulut transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Tayfun Bulut transferini açıkladı!
        İstanbul'da fırtına!
        İstanbul'da fırtına!
        TBMM Başkanvekili Celal Adan: Hedef asırlık bir hayalin gerçeğe dönüşmesi
        TBMM Başkanvekili Celal Adan: Hedef asırlık bir hayalin gerçeğe dönüşmesi
        Katil zanlısı böyle kaçmak istedi! 18 bin dolarlık cinayet!
        Katil zanlısı böyle kaçmak istedi! 18 bin dolarlık cinayet!
        "Fruktoz şurubu katkılı ürünlerin satışı yasaklanmalı"
        "Fruktoz şurubu katkılı ürünlerin satışı yasaklanmalı"
        MKK'dan gayrimenkul alım rehberi
        MKK'dan gayrimenkul alım rehberi
        Fenerbahçe'de sıcak saatler
        Fenerbahçe'de sıcak saatler
        İzmir’de ulaşım ücretlerine zam
        İzmir’de ulaşım ücretlerine zam
        Fenerbahçe sezonu Göztepe deplasmanında açıyor
        Fenerbahçe sezonu Göztepe deplasmanında açıyor
        "Yüksek kaliteli ve eğlenceli"
        "Yüksek kaliteli ve eğlenceli"
        Çocukluk çağı obezitesi kolon kanseri riskini artırıyor
        Çocukluk çağı obezitesi kolon kanseri riskini artırıyor
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        "Beton kırıcı etkisi!"
        "Beton kırıcı etkisi!"
        Çocukken içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 operasyon geçirdi
        Çocukken içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 operasyon geçirdi
        Bir yüzükten daha fazlası
        Bir yüzükten daha fazlası
        Habertürk Anasayfa