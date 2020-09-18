Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, video konferans yöntemiyle gerçekleşen kongrede TFF'yi birinci başkan vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile genel sekreter Kadir Kardaş temsil etti.

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