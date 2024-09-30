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        Haberler Gündem Güncel "70 bin TL veriyoruz, bulamıyoruz" | Son dakika haberleri

        Elazığlı yetiştiricinin "çoban" derdi: 70 bin TL ve 30 GB internet veriyoruz, bulamıyoruz

        Elazığ'da hayvan yetiştiricileri "çoban" bulamamaktan yakınıyor. Çoban bulamadığından dolayı hayvanlarından yarısından fazlasını satan Nurettin Çelenk, "Paramızda para etmeyecek duruma geldi. Şu anda çobana 70 bin lira aylık veriyoruz. Aydan aya 30 GB internet de veriyoruz. Yemesi, içmesi, barınması ve giymesi bize ait. Bu şekilde olmasına rağmen yine de bulamıyoruz. Hal böyle olunca zor durumda kalan hayvanını satıyor. Benim 500 koyunumu vardı ama şuanda 150 koyun var" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 14:42 Güncelleme: 30.09.2024 - 14:43
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          Elazığ'da sürü sahipleri, aylık 70 bin TL maaş ile çoban bulamadıklarını anlatıyor.

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          Çoban bulamadığından dolayı hayvanlarının büyük bölümünü satan Nurettin Çelenk, geriye kalan hayvanlarına kendisi çobanlık yapıyor. Şavak aşiretinin genelinin hayvancılık ile uğraştığını belirten Çelenk, "Son dönemlerde çobanlardan dolayı bayağı bir sıkıntı çekiyoruz. Paramızda para etmeyecek duruma geldi. Şuanda çobana 70 bin lira aylık veriyoruz. Aydan aya 30 GB internet de veriyoruz. Yemesi, içmesi, barınması ve giymesi bize ait. Bu şekilde olmasına rağmen yine de bulamıyoruz. Hal böyle olunca zor durumda kalan hayvanını satıyor. Benim 500 koyunumu vardı ama şu anda 150 koyun var. Kendi imkanlarım ile bakıyorum ve kendim çobanlık yapıyorum" dedi.

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          Çobanın kendileri için çok önemli olduğunu ve çobansız yapamadıklarını dile getiren Çelenk, "500 koyunu nasıl sağacak ve güdecek. Gençlerimizden kimse yapmıyor. Sadece bizim gibi orta yaş yapıyor. Biz küçüklükten seviyoruz. Bir türlü bırakamıyoruz. Aşiretimiz çok geniş. Elazığ, Tunceli, Erzincan üçgeninde ikametgah ediyor" diye konuştu.

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          Hayvan yetiştiricisi Nurettin Çelenk, "Çobanın masrafı her şeyi geçti. Çoban bu sene altınla yarışıyor. Biz altın alamıyoruz. Adam aylığı ile bizden fazla altın alıyor. Bir memurdan fazla para alıyor. Net 70 bin lira alıyor. Artık çoban altın değerinde. Altını bulabiliyorsun ama çobanı bulamıyorsun" şeklinde konuştu.

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          Çobanların önceden kontör istediklerini fakat son zamanda internetin çıktığını aktaran Çelenk, "Benim aylık 30 GB internetim olacak diyor. Ben ayda 30 GB internet kullanmıyorum. Adam gelmiş bana ağalık yapıyor. Çünkü haklı, çaresiziz. Adam ne dese biz kabul diyoruz. Zor bir meslek. Dağda, bayırda, yağışta, karda uğraşıyorsun. 50 yaşına gelen dizim, kolum ağrıyor demeye başlıyor. Adamın yatağı keçesi. Ben 5 yaşından bu yana çobanım. Bu mesleğe 50 senemi verdim" ifadelerini kullandı.

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