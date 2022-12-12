Kemiklerin yanında bulunan kıyafetler köydeki iki kaybın yakınlarına gösterildi. Kıyafetlerin Hasan Germiç’e ait olduğu tespit edildi. Aylar sonra yapılan DNA testi sonucunda da o cesedin 7 yıl önce kaybolan Hasan Germiç’e ait olduğu açıklandı.

Hasan Germiç’in ailesi şüpheli ölüm ile ilgili olarak Show TV’de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına katıldı.

ESRARENGİZ KÖYDE ÜÇ ŞÜPHELİ KAYIP!

Hasan Germiç’in oğlu Ali Germiç de stüdyoya geldi. Amcası Telat Germiç ile birlikte babasının şüpheli ölümünü araştırmak istediğini söyleyen Ali Germiç, kemiklerin bulunduğu bölgenin gösterildiği sırada sinirlendi ve önce stüdyoyu terk etti, ardından geri döndü. Didem Arslan Yılmaz köyde esrarengiz bir şekilde kaybolan tek kişinin Hasan Germiç olmadığını açıkladı. 2006 yılında bir kadın, 2015 yılında Hasan Germiç, 2021 yılında da Hacı Burhan isimli bir adamın aynı bölgede kaybolduğu ortaya çıktı.

KAYIPLARIN NEDENİ DEFİNE Mİ?

Ali ve Telat Germiç, köyde define işlerinin çok fazla olduğunu, Hasan Germiç’in de bu define nedeniyle öldürülmüş olabileceğinden şüphelendiklerini açıkladılar. Kayıp Hacı Burhan ve kayıp kadının cesetleri ise hala bulunamadı. Özellikle Hacı Burhan ve Hasan Germiç’in aynı nedenle ve aynı kişi ya da kişiler tarafından öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Tüm gelişmeler Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de ekrana gelmeye devam edecek….