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        Haberler Gündem Güncel 7 yaşındaki çocuk balkondan düşerek can verdi: Ailenin feryadı yürekleri dağladı | Son dakika haberleri

        7 yaşındaki çocuk balkondan düşerek can verdi: Ailenin feryadı yürekleri dağladı

        Samsun'da 3. kattaki evlerinin balkonundan düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Çocuklarının ölüm haberini alan ailenin feryatları ise yürekleri dağladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 12:43 Güncelleme: 13.08.2024 - 12:56
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          Samsun'da balkondan düşen çocuk yaşamını yitirdi.

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          Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde saat 08.30 sıralarında meydana geldi.

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          Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu 7 yaşındaki Mustafa Mohammed Hussein, 3. kattaki evlerinin balkonunda oyun oynarken dengesini kaybederek düştü.

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          Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesi'nin acil servisinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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          Çocuklarının ölüm haberini alan ailesi hastanede sinir krizi geçirdi.

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          Acılı anne Nour Husseın'nın feryatları yürekleri dağladı.

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