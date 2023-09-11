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        Haberler Gündem 3. Sayfa 7 yaşındaki çocuğun feci sonu!

        7 yaşındaki çocuğun feci sonu! Soğan patozunun altına düştü

        Çorum'da 7 yaşındaki çocuk, ailesiyle birlikte gittiği tarlada bindiği traktör bağlı soğan patozunun altına düştü. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 19:44 Güncelleme: 11.09.2023 - 19:50
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          Çorum'un Alaca ilçesinde B.İ. (7), ailesiyle birlikte Hışır yolu mevkiinde bulunan soğan tarlasına gitti.

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          Tarlada M.K. yönetimindeki traktöre bağlı soğan patozuna binen küçük çocuk, bir süre sonra dengesini kaybederek yere düştü.

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          Soğan patozunun altında kalan çocuk ağır yaralandı. Yakınları tarafından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

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          Traktör sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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