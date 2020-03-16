16 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiltere'nin Coventry kentinde yaşayan Andy Wilkinson'ı görseniz kaç yaşında olduğunu düşünürdünüz? Eğer cevabın 30'lu yaşlar olduğuna inanıyorsanız yanılıyorsunuz... Çünkü Wilkinson aslında 56 yaşında... Üstelik de o bir büyükbaba!
Oldukça genç ve sağlıklı gözüken fitness eğitmeni Andy Wilkinson, adeta yaşlanmaya meydan okuyor... İnsanlar, 7 torun sahibi olan Wilkinson'un 30 yaşında olduğunu sanıyor ama aslında onun 30'lu yaşlarda üç çocuğu bulunuyor.
Andy genetik olarak şanslı olduğunu düşünse de fit görünümünü doğru beslenmeye ve spora bağlıyor.
Genç büyükbaba, uzun yaşamak ve iyi görünmek isteyenler için kaliteli uykunun çok önemli olduğunu belirtiyor. Ayrıca haftada üç kez spor yapmayı ve karbonhidrat ağırlıklı porsiyonları kesmeyi öneriyor.
İnsanların daha çok stres nedeniyle yaşlandığını anlatan, bu nedenle stresi hayatından çıkarmaya çalışan Wilkinson, bol sıvı tüketme tavsiyesinde de bulunuyor.
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