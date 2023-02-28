Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig

7 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce Spor Toto Süper Lig’in 23. haftası ve erteleme maçları sonrası 7 Süper Lig ekibinin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildiği açıklandı.

Giriş: 28.02.2023 - 19:55 | Güncelleme: ABONE OL
7 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi
İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre; Galatasaray ve Beşiktaş “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca; Galatasaray, Trabzonspor ve Ankaragücü “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevk edildi.

Giresunspor, Kayserispor ve Konyaspor da “hakemler ve diğer müsabaka görevlilerine toplu müdahale” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40/A maddesi uyarınca PFDK’ya sevk edildi. Öte yandan Kayserispor’un “7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verildi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Finlandiya, Rusya sınırına çit örüyor
Finlandiya, Rusya sınırına çit örüyor
Konut satış ve kirada fahiş artışlara soruşturma!
Konut satış ve kirada fahiş artışlara soruşturma!
15 bin TL taşınma yardımı ödemeleri başlıyor
15 bin TL taşınma yardımı ödemeleri başlıyor
Ankara deprem bölgesi mi, riski var mı?
Ankara deprem bölgesi mi, riski var mı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.