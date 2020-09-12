7 suçtan aranan terör örgüt üyesi tutuklandı

MİT, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa yaptıkları çalışmalarda, PKK/KCK üyesi bir kişinin, Bornova ilçesinde saklandığı bilgisi üzerine dün akşam saat 20.00 sıralarında belirlenen adrese operasyon düzenledi. Neşet Dişkaya'nın haberine göre, düzenlenen operasyonda ‘Yasa Dışı Silahlı Örgüt Kurmak Veya Katılmak, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Devlet Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma, Kasten Adam Öldürme’ suçlarından olmak üzere toplamda 7 ayrı suçtan aranması bulunan S.K., başkasının adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

İzmir TEM Şube Müdürlüğüne götürülen S.K. işlemleri ardından adliye gönderildi. Hakim karşısına çıkan S.K. tutuklandı.