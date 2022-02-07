KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Biri birbiri ardına sizden bir şey talep ederek sinirlerinizi bozabilir. Sizden bir şeyler istemeye hakları olsa da, onları görmezden gelmek ve bunun yerine kendi hayatınıza dikkat etmek isteyebilirsiniz. Sadece gereken cevabı verin ve üzerine fazla düşünmeden yolunuza devam edin. Öte yandan, eski arkadaşlarınızla biraz zaman geçirmek, sizi gereksiz yüklerin altına sokmadan gününüze biraz neşe katabilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dünyayı sizin gibi görmeyen insanlarla uğraşmak yorucu olabilir. her konuda uzlaşmak zorunda olmasanız da itiraz etmeden önce karşı tarafın fikirlerine bir şans vermek size çok şey latabilir. İnsanlar siz söylemedikçe yardıma ihtiyacınız olduğunu fark etmeyebilirler, bu yüzden kaybolduğunuzu hissettiğiniz anda bir şey söylemek iyi bir fikirdir. Şimdi küçük bir miktar çaba, daha sonra sizi çok fazla kederden kurtarabilir!