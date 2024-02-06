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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler 7 Şubat 2024 en son zam haberleri: Bugün neye ne kadar zam geldi, hangi ürünlerin fiyatı arttı? - Merak Edilenler Haberleri

        5-11 Şubat zam haberleri: Bu hafta neye zam geldi, hangi ürünlerin fiyatı arttı?

        Yeni yıla girmemizle beraber yurt genelinden zam haberleri geliyor. Artan enflasyon rakamlarıyla beraber pek çok ürüne zam yapılıyor. Öte yandan asgari ücret ve emekli, memur maaşlarına yapılan zamların ardından çeşitli belediyeler de çalışanlarına zam yapmaya devam ediyor. Sizler için 5-11 Şubat 2024 bu haftaki zamları haberimizde derledik. İşte, "Bu hafta nelere zam geldi?" sorusunun yanıtına ilişkin bilgiler...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.02.2024 - 15:55 Güncelleme: 07.02.2024 - 15:55
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        • 1

          Bu hafta zam gelen ürünler gündemdeki yerini aldı. Vatandaşlar 5-11 Şubat tarihleri arasında hangi ürün ve kalemlere zam geldiğini araştırıyor. Sizler için bu haftaki zam haberlerini derledik. İşte, konuya dair ayrıntılar...

        • 2

          BELEDİYELERDEN ÇALIŞANLARA ZAM

          Kayseri Akkışla Belediyesi çalışanlarına yüzde 70; Tokat’ın Zile Belediyesi, kadrolu işçilerin maaşlarına yüzde 106 ve Malatya Yeşilyurt Belediyesi ise personele yüzde 72 oranında zam yapıldığını açıkladı.

        • 3

          BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE ÇALIŞANLARINA ZAM

          İHA'da yer alan habere göre; Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, belediyenin yeni zam oranını yüzde 70 olarak açıkladı.

        • 4

          SUŞEHRİ BELEDİYESİ İŞÇİLERİNE ZAM

          AA'da yer alan habere göre; Sivas'ın Suşehri ilçesinde, belediye bünyesinde bulunan şirket işçilerinin maaşlarına yüzde 150 zam yapıldı.

        • 5

          KARABÜK BELEDİYESİ'NDEN ULAŞIM A.Ş PERSONELLERİNE ZAM

          İHA'da yer alan habere göre; Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Ulaşım A.Ş. personellerine zam ve sendika müjdesini duyurdu. Vergili, minibüsçülerin 22 bin 750 TL, otobüsçülerin ise 25 bin 250 TL artı çocuk parası alacağını açıklayarak hayırlı olmasını diledi.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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